Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Иран в Красном море захватил два беспилотника США 17:39
США проведут первый совместный саммит с островными государствами Тихого океана 17:39
Актриса Проклова рассказала, что продолжает медикаментозное лечение после инсульта 17:38
Американские биологи разрабатывают метод запретить долгоносикам спариваться 17:38
Легенда НХЛ Флери назвал капитана «Вашингтона» Овечкина одним... 17:36
42-летняя певица Слава показала фигуру после пластики 17:35
Германия уменьшила объем экспорта в Россию в июле больше чем на 15% 17:29
Эксперт по лжи усомнился в отсутствии отношений между Прилучным и Карпович 17:28
Nokia представила сделанный из мусора смартфон 17:27
Суд в Москве приговорил к 12 годам тюрьмы убийцу «Мисс Кузбасс-2010» 17:27

Страны G7 предложили запретить транспортировку морем российской нефти

close
100%
Reuters

Главы министерств финансов стран G7 подтвердили план о намерении запретить морскую транспортировку российской нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации агентства, условием для введения запрета может стать продажа нефти из РФ по ценам выше введенных Западом.

«Сегодня мы подтверждаем наше совместное политическое намерение доработать и внедрить всеобъемлющий запрет на услуги, которые позволяют осуществлять морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру», — говорится в заявлении на сайте министерства финансов ФРГ.

Уточняется, что предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты будут приобретаться по цене или ниже предельной цены.

Кроме того, страны G7 предлагают создать международную коалицию для поддержания потолка цен на российскую нефть.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила журналистам в рамках встречи немецких консервативных законодателей в городе Мурнау, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в Евросоюзе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть