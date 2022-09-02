Страны G7 предложили запретить транспортировку морем российской нефти

Главы министерств финансов стран G7 подтвердили план о намерении запретить морскую транспортировку российской нефти. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации агентства, условием для введения запрета может стать продажа нефти из РФ по ценам выше введенных Западом.

«Сегодня мы подтверждаем наше совместное политическое намерение доработать и внедрить всеобъемлющий запрет на услуги, которые позволяют осуществлять морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру», — говорится в заявлении на сайте министерства финансов ФРГ.

Уточняется, что предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты будут приобретаться по цене или ниже предельной цены.

Кроме того, страны G7 предлагают создать международную коалицию для поддержания потолка цен на российскую нефть.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила журналистам в рамках встречи немецких консервативных законодателей в городе Мурнау, что пришло время ввести потолок цен на российский газ в Евросоюзе.