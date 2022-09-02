Российские торговые центры подали иски к владельцу Zara и Massimo Dutti на миллионы рублей

Российские торговые центры подали иски к испанской торговой сети Inditex (владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса СПАРК.

Отмечается, что уже заведено 32 дела в категории «исполнение обязательств по договорам аренды» на общую сумму около 1 млрд рублей. Компании просят суд взыскать с холдинга долг по арендной плате и штраф за заморозку работы магазинов.

По данным газеты, один из самых дорогих исков в размере более чем 512 млн рублей был предъявлен к компании «Зара СНГ» от самарского ООО «Виктор и Ко Мега парк».

Ранее «Известия» сообщала, что торговые центры Москвы расторгают договоры аренды с Inditex.

В начале марте 2022 года группа компаний Inditex временно приостановила работу магазинов и онлайн-продажи в России «в связи с невозможностью гарантировать продолжение операционной и торговой деятельности в стране».