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Россия резко нарастила импорт автозапчастей летом

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

Импорт автозапчастей в Россию за летом вырос на 20-40% год к году. По некоторым категориям число поставок увеличилось на 50–100%, сообщают «Ведомости».

Директор по продажам СДЭК Андрей Мякин оценивает рост заказов автозапчастей за лето в 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В свою очередь, у Pony Express спрос на подобные отправления вырос еще больше — на 40%.

По словам коммерческого директора компании Sota Logistic Кирилла Латинского, столь значительный рост объемов импорта связан с усилением международных санкций, которые затронули в том числе и автомобильную отрасль.

«Теперь отечественный бизнес по максимуму пытается заполнять исчезающие товарные позиции за счет импорта из стран, не присоединившихся к санкциям», — заявил он.

Мякин из СДЭК отметил, что летом основным поставщиков автомобильных запчастей на российский рынок стал Казахстан. Это произошло из-за большой сухопутной границы между двумя странами. За летние месяцы нарастили экспорт в Россию и другие азиатские страны, включая Китай, Турцию, Южную Корею и Вьетнам.

26 августа в генеральном консульстве России в городе Харбин сообщили, что экспорт автомобилей из Китая в Россию по итогам первого полугодия вырос на 150% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Автомобильный пункт пропуска Краскино — Хуньчунь становится одним из важных каналов по отправке новых транспортных средств. В этом году для этого также активно используются контейнерные маршруты.

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