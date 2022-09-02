Сбербанк: некоторые отели в России могут переформатировать в апартаменты

Некоторые действующие в России отели и гостиницы, в большей степени нацеленные на деловой туризм, могут превратить в апартаменты и продать. Об этом рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью РИА «Новости».

По его словам, по деловому туризму, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, сначала ударила пандемия коронавируса, а затем он практически лишился иностранных гостей из-за осложнившихся отношений России и Запада.

«Гостиничный номер в Москве в качественном отеле под управлением международного оператора теперь стоит меньше 10 тысяч рублей в сутки – такие цены были на рынке десять и более лет назад», — поделился Попов.

В связи с этим и рассматривается переустройство отелей в апартаменты, отметил топ-менеджер.

Он добавил, что в основном эти отели расположены в приличных местах, где квадратный метр оценивается в 600-700 тысяч рублей.

«Какой смысл здесь иметь полупустой отель, если можно его продать?» – задался вопросом представитель Сбербанка.

Ранее сообщалось, что в СберСпасибо составили рейтинг самых популярных направлений для летнего отдыха.