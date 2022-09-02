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«Ъ»: итальянский винный дом Antinori прекратил поставки в Россию

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Итальянский винный дом Antinori, чьи основные поместья сосредоточены в Тоскане, прекратил поставки продукции в Россию. Решение может быть связано с нежеланием экспортера работать в стране из-за геополитического кризиса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Один из источников издания отметил, что у поставщика могли осложниться отношения с дистрибутором MBG Wine. Второй причиной ухода с российского рынка Antinori могли стать разногласия сторон по условиям сотрудничества. Однако решение прекратить поставки продукции не связано с санкциями Евросоюза, согласно которым европейским экспортерам запрещено поставлять в Россию алкоголь дороже €300 за единицу.

Несмотря на решение Antinori о прекращении поставок алкогольной продукцию в Россию, контракт с итальянским экспортером по-прежнему действует, заявила Глава совета директоров MBG Wine Ирина Фомина. По ее словам, у компании есть определенный запас продукции, который позволяет полностью обеспечить планы продаж.

Antinori основан в 1385 году, считается одним из старейших винных домов Италии. В рейтинге наиболее признанных винных брендов мира Drinks International 2022 года Antinori занимает пятую строчку.

29 июня и.о. президента российской пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев заявил о неизбежном росте цен на пиво в России. Это связано с международными санкциями, а также удорожанием импортного сырья. В частности, хмель компания до недавнего времени традиционно завозила из США, Турции, Чехии, Германии.

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