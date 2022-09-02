Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Комментатор Андронов назвал назначение Гогниева в «Химки» продолжением истерики 08:29
Рогов заявил, что обстрелы ЗАЭС стали помощью Киева в возвращении региона в РФ 08:28
Врач назвал смертельно опасные болезни, на которые указывает боль в спине 08:24
Ученые выяснили, чем опасны старые игрушки 08:20
Предпринявший попытку покушения на вице-президента Аргентины арестован 08:20
Ревнивый муж задушил и обезглавил подружившегося с его женой трансгендера 08:17
Глава правительства Тайваня назвал «адекватной мерой» уничтожение беспилотника... 08:16
Колосков о срыве трансфера Захаряна в «Челси»: его и в Турцию с такой... 08:16
В Ульяновской области отчим месяц истязал двухлетнюю падчерицу 08:12
Собчак сравнила бывшего мужа Бородиной с недалеким персонажем из «12... 08:08

РБК: платежная система UnionPay ограничила работу с российскими подсанкционными банками

close
100%
Global Look Press

Китайская платежная система UnionPay ограничила работу с банками-эквайерами из России, которые находятся под санкциями западных стран. В частности она ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах, сообщает РБК, ссылаясь на два источника в банках и на платежном рынке.

Один из собеседников издания полагает, что UnionPay могла ограничить прием карт в России, опасаясь вторичных санкций. Второй источник поясняет, что карты перестали работать еще в апреле-мае текущего года.

Источник, связанный с платежным рынком, подтвердил, что UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. По устному уведомлению был отключен прием иностранных карт UnionPay.

В конце июля СМИ писали о том, что Московский кредитный банк (МКБ) и ДОМ.РФ планируют начать выпускать карты китайской платежной системы UnionPay.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть