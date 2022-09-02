РБК: платежная система UnionPay ограничила работу с российскими подсанкционными банками

Китайская платежная система UnionPay ограничила работу с банками-эквайерами из России, которые находятся под санкциями западных стран. В частности она ввела запрет на обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах, сообщает РБК, ссылаясь на два источника в банках и на платежном рынке.

Один из собеседников издания полагает, что UnionPay могла ограничить прием карт в России, опасаясь вторичных санкций. Второй источник поясняет, что карты перестали работать еще в апреле-мае текущего года.

Источник, связанный с платежным рынком, подтвердил, что UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. По устному уведомлению был отключен прием иностранных карт UnionPay.

В конце июля СМИ писали о том, что Московский кредитный банк (МКБ) и ДОМ.РФ планируют начать выпускать карты китайской платежной системы UnionPay.