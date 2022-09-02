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ЮMoney: средний чек по всем товарным категориям этим летом в России упал на 12%

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Средний чек по всем товарным категориям этим летом в России упал на 12% — с 1354 рублей до 1187 рублей в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом «Газете.ru» сообщила пресс-служба сервиса электронных платежей ЮMoney.

Также аналитики сервиса пришли к выводу, что общее количество онлайн-покупок по всем товарным категориям с 1 июня по 31 августа 2022 года выросло на 15%, а обороты платежей — на 3% относительно аналогичного периода прошлого года.

По словам коммерческого директора финтех-компании ЮMoney Дмитрия Кармишина, значительно выросло число покупок товаров для дома и дачи — в 6,5 раза. Средний чек на покупки этой категории товаров вырос в 4,2 раза, до 16 250 рублей. Россияне купили товаров для рыбалки и охоты в 3,9 раза больше. Однако средний чек в этом случае сократился на 27% и составил 12 147 рублей.

Кроме того, с июня по август 2022 года россияне купили больше биологически активных добавок к пище. Количество таких покупок выросло на 86%, средний чек вырос на 102% и составил 6638 рублей.

Данные представлены на основании анализа 315 млн платежей, которые россияне совершили в интернет-магазинах, принимающих оплату через ЮKassa.

На этой неделе аналитики сервиса CloudPayments выяснили, как изменился онлайн-спрос в категории продовольственных магазинов в июле-августе по сравнению с соответствующим периодом февраля-апреля.

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