В Германии заявили об отсутствии прямых переговоров с «Газпромом»

Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия не может рассчитывать на поставки российского газа зимой по «Северному потоку» и в настоящее время не ведет прямых переговоров с «Газпромом». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Handelsblatt.

«Я полагаю, что мы никоим образом не можем полагаться ни на Россию, ни на «Газпром», остальное является чистой спекуляцией», — подчеркнул Хабек, добавляя, что Германии «не следует рассчитывать на поступление газа по трубопроводу «Северный поток - 1» зимой».

Он также отметил, что возглавляемое им министерство в настоящее время не ведет никаких прямых переговоров с «Газпромом».

При этом федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германии не следует в одностороннем порядке форсировать реализацию плана, направленного на отказ от российского природного газа. Таким образом он ответил на вопрос, следует ли Германии раньше запланированного самостоятельно отказаться от российского ПГ ввиду сокращения его поставок.

Поставки газа по газопроводу «Северный поток» приостановлены до 3 сентября. Профилактическую процедуру в «Газпроме» объяснили неполадками единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. После окончания работ объемы прокачки топлива по трубопроводу составят 33 млн кубометров в сутки.