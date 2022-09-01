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Вице-премьер Новак и исполнительный директор Mitsui обсудили развитие проекта «Сахалин-2»

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Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Исполнительный директор японской крупной универсальной торговой компании Mitsui Мотоясу Нодзаки и российский вице-премьер Александр Новак обсудили деловое сотрудничество Москвы и Токио в сфере энергетики, в том числе развитие ряда совместных нефтегазовых проектов, таких как «Сахалин-2», «Арктик СПГ 2» и «Ямал СПГ». Сообщение об этом пресс-служба правительства России опубликовала на своем сайте.

«Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак в ходе встречи с исполнительным директором компании «Мицуи» Мотоясу Нодзаки обсудил деловое двустороннее сотрудничество России и Японии в сфере энергетики. <...> В центре внимания было дальнейшее развитие совместных проектов по добыче и переработке газа на Сахалине, в частности в рамках СРП «Сахалин-2», а также по проектам «Арктик СПГ 2» и «Ямал СПГ», — сказано в сообщении.

В ходе переговоров Новак также пригласил Нодзаки поучаствовать в Международном форуме «РЭН-2022», который пройдет с 12 по 14 октября в Москве.

Ранее 1 сентября генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что решение России разрешить передачу долей в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» компаниям Mitsui&Co и Mitsubishi Corporation «очень важно» в вопросе стабильного энергообеспечения Японии.

Накануне сообщалось, что российское правительство разрешило передать японской компании Mitsubishi долю в 10% в новом операторе нефтегазового проекта «Сахалин-2».

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