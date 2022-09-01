На «Авито» выставили на продажу «счастливую» пятитысячную купюру за 7 777 777 рублей

«Счастливую» купюру номиналом в 5000 рублей выставили на продажу на интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито». Предложение о продаже появилось 29 августа.

Продавец предлагает пользователям купить «бывшую в употреблении» банкноту с номерным знаком 7777777.

«Продаю счастливую купюру! Уникальная купюра, одна в своем роде. Пишите свои предложения. Желаю всем счастья и здоровья! Купюру отдаю только в счастливые руки!» — заявил автор публикации в описании товара.

Согласно объявлению, стоимость коллекционной купюры составляет 7 777 777 рублей, но продавец оставил за потенциальным покупателем возможность предложить свою цену. Уточняется, что забрать покупку можно по адресу Красная площадь, дом 7, в Москве.

В начале августа сообщалось, что на «Авито» за 5 млрд. руб. выставили на продажу особняк, который миллиардер Владислав Доронин построил для Наоми Кэмпбелл.

В июле на сайте «Авито» появились объявления о продаже щенков с рисунками в виде буквы Z на шерсти. Автор одного из объявлений, в котором животное продается за 2 млн рублей, Алексей рассказал «Газете.Ru», что цена «шуточная», а само объявление — эксперимент, который мужчина решил провести «в связи с обстановкой».