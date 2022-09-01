Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В США гризли растерзал лосенка на глазах у гостей свадебной церемонии 23:12
Манифестанты в Кишиневе устроили шествие со свечами из-за роста цен... 23:10
Роналду согласовал контракт с клубом из Турции 22:59
Зеленский упразднил украинскую делегацию в Контактной группе 22:49
Белый дом отказался уточнить, возможна ли отмена в США эмбарго на импорт нефти... 22:47
Химики выяснили, что кожа человека при воздействии озона выделяет очистители воздуха 22:46
В ООН заявили, что на министерскую встречу СБ по Украине приглашены Кулеба... 22:45
DR: отказ от поставок российского газа приведет к рекордной безработице в Дании 22:40
Мостовой о срыве трансфера Захаряна в «Челси»: главное, чтобы... 22:37
Шольц: Германия предприняла большой пакет мер и вероятно справится без газа... 22:33

На «Авито» выставили на продажу «счастливую» пятитысячную купюру за 7 777 777 рублей

close
100%
avito.ru

«Счастливую» купюру номиналом в 5000 рублей выставили на продажу на интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито». Предложение о продаже появилось 29 августа.

Продавец предлагает пользователям купить «бывшую в употреблении» банкноту с номерным знаком 7777777.

«Продаю счастливую купюру! Уникальная купюра, одна в своем роде. Пишите свои предложения. Желаю всем счастья и здоровья! Купюру отдаю только в счастливые руки!» — заявил автор публикации в описании товара.

Согласно объявлению, стоимость коллекционной купюры составляет 7 777 777 рублей, но продавец оставил за потенциальным покупателем возможность предложить свою цену. Уточняется, что забрать покупку можно по адресу Красная площадь, дом 7, в Москве.

В начале августа сообщалось, что на «Авито» за 5 млрд. руб. выставили на продажу особняк, который миллиардер Владислав Доронин построил для Наоми Кэмпбелл.

В июле на сайте «Авито» появились объявления о продаже щенков с рисунками в виде буквы Z на шерсти. Автор одного из объявлений, в котором животное продается за 2 млн рублей, Алексей рассказал «Газете.Ru», что цена «шуточная», а само объявление — эксперимент, который мужчина решил провести «в связи с обстановкой».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть