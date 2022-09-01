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Акции «Лукойла» повышались на 11% после заявлений вице-премьера России Новака

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Depositphotos

Стоимость акций одной из крупнейших российских нефтяных компаний «Лукойл» на Московской бирже росли 1 сентября на 11%. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

На максимуме 1 сентября к 18:15 мск акции «Лукойла» повышались на 11,08%, до 4,74 тыс. руб. за бумагу. К концу торговой сессии в 18:40 акции компании зафиксировались на уровне 7,72 тыс. руб., отметив рост в 10,59%.

Цена бумаг компании стала расти 1 сентября после заявления вице-премьер России Александра Новака о том, что текущая высокая стоимость нефти объективно отражает ситуацию на мировом рынке.

Акции нефтегазовой «Башнефти» выросли за день к концу сессии на 4%, до 1,07 тыс. руб. Ценные бумаги энергетической «Роснефти» прибавили за день 1,49%, повысившись до 373,5 рубля.

Ранее 1 сентября Новак заявил, что российские сырьевые компании готовы к введению эмбарго со стороны Евросоюза (ЕС) на импорт отечественной нефти в декабре. А также он сообщил, что Москва планирует сохранить действующие уровни добычи нефти.

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