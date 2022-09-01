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РБК: для покупки квартиры в Москве в ипотеку в месяц нужно зарабатывать 159 тысяч рублей

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Для того, чтобы купить квартиру в Москве в ипотеку, в месяц нужно зарабатывать от 109 тыс. руб. до 159,9 тыс. руб. Такие данные рассчитал РБК, взяв средний бюджет покупки квартиры в ипотеку и средний срок кредитования.

По данным аналитиков Est-a-Tet, в августе в среднем бюджет покупки квартиры в ипотеку в Москве составлял около 15 млн руб., а средний срок займа — 20 лет.

В рамках программы семейной ипотеки, ставка по кредиту в «Сбере» составляет — 5,7% годовых. В случае стоимости квартиры на уровне 15 млн руб. и первоначальном взносе 20%, ежемесячный платеж составит 83,9 тыс. руб., а рекомендуемый доход — 109 тыс. руб.

Минимальная ставка по ипотеке в рамках программы с господдержкой в «Сбере» составляет 6,7%. При условии оформления льготной ипотеки на квартиру стоимостью 15 млн руб. и внесении изначально 20% от суммы, в месяц заемщик должен платить 90,8 тыс. руб. Для оплаты такого кредита минимальный доход должен составлять 118,1 тыс. руб.

Ставка по рыночной ипотеке на новостройки без льгот заметно выше — 10,9%. При условии стоимости квартиры в 15 млн руб. и первом взносе 20%, в месяц покупателю нужно вносить 123 тыс. руб., а зарабатывать — 159,9 тыс. руб. Полностью аналогичные параметры оказались и при покупке жилья стоимостью 15 млн руб. на вторичном рынке.

Накануне сообщалось, что 20 крупнейших ипотечных банков России в июле увеличили объем выдаваемых кредитов на покупку жилья по программам с господдержкой на 26% относительно июня 2022 года.

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