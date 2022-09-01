Новак: Россия прекратит поставлять нефть странам, которые введут на нее потолок цен

Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем государствам, которые введут лимит цен на них, заявил вице-премьер России Александр Новак. Его цитирует РИА «Новости».

«Для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях», — уточнил Новак.

Он добавил, что введение подобного механизма рискует подорвать и разрушить рынок. «За это в первую очередь заплатят те же потребители, европейские, американские, которые уже платят сегодня по высоким ценам», — сказал вице-премьер.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что министры финансов стран Группы семи (G7) на встрече, которая состоится в пятницу, 2 сентября, одобрят план по установлению предельной цены на российскую нефть.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считают установление максимальной цены на российскую нефть самым эффективным инструментом по снижению доходов Москвы.