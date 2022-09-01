Сбер упростил дистанционное открытие счета для ИП

Сбер модернизировал сервис «Дистанционное открытие первого счета для индивидуальных предпринимателей». Теперь стать корпоративным клиентом банка без посещения офиса можно по паспорту гражданина РФ и СНИЛС. Процедура займет не более 20 минут.

«Нашему сервису «Дистанционное открытие первого счета ИП» уже три года. Он очень востребован среди предпринимателей, потому что позволяет быстро открыть счет без визита в банк и сразу начать им пользоваться. Мы упростили процедуру идентификации клиентов: раньше для открытия счета требовался биометрический загранпаспорт и смартфон с определенным программным обеспечением, а теперь достаточно паспорта, СНИЛС, квалифицированной электронной подписи и Windows-устройства. Сейчас мы разрабатываем аналогичный сервис для ООО, в конце года юридические лица смогут его оценить», — отметил директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов.

Для открытия счета нужно иметь доступ в СберБанк Онлайн (то есть являться клиентом банка в качестве физического лица), действующий статус ИП, квалифицированную электронную подпись ФНС и устройство на ОС Windows.

Для открытия расчетного счета необходимо авторизоваться в СберБанк Онлайн, заполнить персональные данные и выбрать офис для обслуживания, ответить на вопросы о своем бизнесе и выбрать подходящий пакет услуг, а затем подписать документы квалификационной электронной подписью ФНС.