В Финляндии увеличат оборонный бюджет на €1 млрд

Правительство Финляндии планирует увеличить траты на оборону на 1 млрд евро до 137 млрд евро. Информацию об этом пресс-служба кабмина опубликовала на своем сайте.

«Всего на административный сектор Минобороны предлагается, примерно, на 1,0 млрд больше, чем в бюджете текущего года. На текущие расходы сил обороны предлагается около 137 млн евро», — сказано в сообщении.

На закупку материалов, связанных с обороной, Хельсинки пустят 765 млн евро, погранслужба получит 48 млн евро, еще 163 млн евро уйдут на покупку новых управляемых летательных аппаратов-разведчиков.

Кроме того, 59 млн евро в кабмине предложили выделить на повышение готовности к угрозам кибербезопасности.

В мае командующий пограничной охраной финского региона Северная Карелия Марко Турунен заявил о планах построить заборы на границе с Россией. https://www.gazeta.ru/social/news/2022/05/01/17668322.shtml

В июле премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединенное Королевство увеличит расходы на оборону до 2,5% своего валового внутреннего продукта (ВВП) к концу этого десятилетия.