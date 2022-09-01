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Дерипаска заявил, что России потребуется до 15 лет для переориентации экспорта на Восток

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России может потребоваться до 15 лет на выстраивание новых логистических цепочек и восстановления объемов экспорта на рынок азиатских стран после ввода западных санкций в конце февраля 2022 года. Слова основателя компаний En+ Group и РУСАЛ Олега Дерипаски приводит ТАСС.

«С экспортом есть проблемы с логистикой, будут решаться, самое главное — есть спрос, это подтолкнет цены, я пока не вижу проблем. Объемы понятны: можно увеличить экспорт на рынок восточных стран на 20-25%. Это сложно. Займет лет 15, чтобы восстановить объем, логистические решения», — заявил Дерипаска.

Для ускорения выстраивания экспортной логистики на Восток, по мнению бизнесмена, необходимо снизить ключевую ставку Центробанка.

«Ставка должна быть уже давно на уровне 4%: и с этим перекосом с точки зрения курса рубля, когда очень много экспортных предприятий испытывают проблемы с рентабельностью <....> текущая инфляция будет давиться глобальным спадом спроса, рецессией и всеми этими ограничениями», — заключил он.

15 июля основатель компаний En+ Group и РУСАЛ Олег Дерипаска призвал вернуться к экономическим принципам, которые были в России в 2002-2007 годах. По его словам, текущий «бардак» в мировой экономике стал предсказуемым результатом политики последних пяти лет, завершающих «непродуманные эксперименты» практически во всех странах. К числу бизнесмен отнес затеянную в США гонка вооружений, которая только в этом столетии обошлась в $20 трлн, «невзирая на то, что, надо честно сказать — экономика не зарабатывала эти деньги».

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