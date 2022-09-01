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Крупные российские банки стали завлекать клиентов вкладами в юанях

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Depositphotos

К концу августа на российском валютном рынке наметилась тенденция по привлечению крупными банка клиентов вкладами в юанях. Однако ставки по новым вкладам пока далеки от прежних 4–8% годовых, сообщает «Коммерсантъ».

В настоящее время ставки по вкладам в китайской валюте находятся на уровне 0,5–2% годовых. В августе обновили депозитные линейки такие банки как «Тинькофф-банк», «Газпромбанк», МКБ и «Альфа-банк». В МКБ отметили, что новые вклады пользуются у клиентов большим спросом. В банке «Дом.РФ» доля депозитов в юанях занимает десятую часть от суммарного портфеля.

По словам управляющего директора по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, подобным образом российские банки пытаются удержать клиентов из-за опасений по поводу высокой волатильности на валютном рынке.

«Пока второй волны оттока средств с депозитов не произошло, но если фондовый рынок начнет восстановление, то может наблюдаться переток средств вкладчиков на него, как это было в 2020–2021 годах», — отметил Беликов.

Кроме того, предлагая альтернативные инструменты в юанях, банки таким образом сохраняют и рублевые накопления физлиц, которые диверсифицируют сбережения, заключил эксперт.

28 августа старший аналитик УК «Альфа-Капитал» Максим Бирюков порекомендовал использовать юань в качестве инструмента хеджирования рисков. По его мнению, китайская валюта в настоящее время не является инструментом выбора для инвестиций, тем более, с поправкой на высокую инфляцию в большинстве стран.

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