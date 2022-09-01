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Президент Казахстана Токаев провозгласил новый экономический курс страны

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Kazakh presidential website/Xinhua

Новый экономический курс Казахстана будет включать отход от чрезмерного вмешательства государства. Слова президента республики Касым-Жомарта Токаева приводит ТАСС.

«Приоритетами нового экономического курса станут: стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику, развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех», — заявил Токаев.

По его словам, базовой целью нового экономического курса останется неизменным — качественный и инклюзивный рост благосостояния граждан. При этом одной из ключевых задач станет справедливое распределение доходов государства за счет изменения налоговой базы.

«Для развития цивилизованной торговли предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами. В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого налога на роскошь», — заключил он.

Новый налог будут взимать при приобретении дорогих объектов недвижимости и транспортных средств. При этом ставка не затронет представителей среднего класса, пояснил Токаев.

26 августа премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что власти республики начали работу по переводу 250 зарубежных компаний, ушедших из России, на казахстанский рынок. Решение было связано с международными санкциями, из-за которых многие западные фирмы прекратили свою деятельность в России.

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