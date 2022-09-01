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Toyota увеличит цены на сталь для своих поставщиков на рекордные 20-30%

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Toyota

Крупнейший японский автоконцерн Toyota Motor повысит цены на сталь, которую он продает производителям запчастей, на рекордные 20-30% — на 40 тыс. иен (почти $290) за тонну. Наценка будет действовать в период с октября 2022-го по март 2023 года, сообщает газета Nikkei.

Резкое повышение цен на сталь после заключительного раунда переговоров Toyota Motor с компанией Nippon Steel. Toyota является крупнейшим покупателем стали в Японии.

Компания отвечает за снабжение металлом как для собственного производства, так и для своих поставщиков. Повышение закупочных цен на сталь со стороны Toyota Motor может отразится во многих секторах японской экономики — от судостроения до бытовой техники, говорится в материале.

1 cентября телеканал CNN сообщил о планах Toyota инвестировать $5,6 млрд в новые заводы по производству аккумуляторов для электромобилей в Японии и США. Но в отличие от других автопроизводителей, которые идут ва-банк на электромобилях, Toyota заявила, что все еще не убеждена, что это лучший путь развития.

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