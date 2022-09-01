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IT-специалисты оказались на втором месте по уровню неуверенности на рынке труда

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Unsplash

Во второй половине лета 2022 года IT-специалисты заняли второе местро по уровню пессимистичного восприятия перспектив своей профессиональной деятельности. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные российской платформы онлайн-рекрутмента hh.ru.

Таких настроений у представителей информационных технологий не было даже в разгар коронавирусной пандемии. Более неуверенными сейчас чувствуют себя только представители творческих профессий в сферах искусства, медиа и развлечений. В кризисные 2020 и 2021 годы уровень восприятия профессиональных перспектив у IT-специалистов был менее мрачным.

Стабильнее всего свое положение расценивают соискатели в сфере медицины и фармацевтики, а также туризма и ресторанно-гостиничного бизнеса. Позитивно оценивают свои профессиональные перспективы в секторе строительства и недвижимости, продаж и обслуживания клиентов. В то же время еще во втором квартале 2022 года на российском рынке труда не было ни одной отрасли, представители которой чувствовали бы себя уверенно, говорится в исследовании hh.ru.

8 июля руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая рассказывала в разговоре с «Газетой.Ru», что с середины февраля по июнь 2022 года количество вакансий для IT-специалистов в России снизилось на 33%. Медиана предлагаемой зарплаты IT-специалисту по России в конце июня составляла 76 тыс. рублей, что на 3 тыс. выше, в сравнении с февральскими показателями.

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