Число новых жилых комплексов в России сократилось на 22%

Спад экономической активности населения из-за снижения реальных доходов и увеличение стоимости строительства привели к сокращению выведенных на российский рынок новых жилых комплексов на 22% в первом полугодии 2022 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные риелторских агентств.

По данным Infoline, за первое полугодие в России началась реализация 163 крупных жилых комплексов. Стоимость новых проектов составила 1,97 трлн руб. Этот показатель оказался на 34% меньше, чем в прошлом году (2,63 трлн руб.).

По расчетам «Циан.Аналитики», число заключенных договоров долевого участия на российском рынке недвижимости за первые шесть месяцев 2022 года сократилось на 10% год к году, до 382,2 тыс. Однако данное обстоятельство не сказывается на ценах на новое жилье, утверждает руководитель департамента продаж Российского аукционного дома Наталья Круглова.

«Девелоперы пытаются таким образом удержать норму прибыли», — отметила она.

При этом ситуация с вводом нового жилья в регионах разительно отличается от показателей крупных российских мегаполисов. Так, в Москве и области за первые полгода число новых проектов выросло на 60%, до 34. В Санкт-Петербурге и области — чуть меньше, на 56%, до 28. Совокупная стоимость таких проектов в этих городах к концу июня составила 540,9 млрд руб. и 142,7 млрд руб. Эти показатели увеличились на 67% и 96% соответственно.

26 августа эксперты «ЦИАН.Аналитики» представили данные, согласно которым средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве с начала 2022 года увеличилась на 5%, до 321,2 тыс. руб. По темпам роста цен на кв. м. мегаполис занял предпоследнее 15-е место среди российских городов-миллионников, опередив по этому показателю лишь Краснодар, где стоимость квадратного метра выросла на 3%, до 129,6 тыс. руб.