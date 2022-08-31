«Нафтогаз» сообщил, что компании разрешили заморозить выплаты по евробондам до 2026 года

Некоторые держатели еврооблигаций согласились отсрочить долги украинского «Нафтогаза» на два года, до 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба энергетической компании на своей странице в социальной сети Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) .

Компании удалось договориться с держателями еврооблигаций об отсрочке платежей, срок погашения которых наступает в июле 2024 года. Эту инициативу поддержали 77% инвесторов.

«Таким образом, компания может оплатить тело долга в размере €600 млн не в 2024, а в 2026 году, а проценты по нему начнет платить в 2024. Сумма процентов, отсроченная в течение 2022-2024 годов, составляет €90 млн (€45 млн в год, которые должны уплачиваться в июле каждого года)», — отметили в пресс-службе «Нафтогаза».

Держатели еврооблигаций, срок погашения которых наступает в ноябре 2026 года, отсрочку выплат не поддержали.

Ранее 31 августа глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о готовности покинуть свой пост, если его уход повлияет на инвесторов и они заморозят выплаты по долгу энергетической компании.