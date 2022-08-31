Бывшая дочерняя компания Paulig начала выпускать в России кофе бренда Poetti

Российский преемник компании Paulig начал выпускать в России кофе под брендом Poetti. Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального правительства.

Компания «Милфудс», которая в мае купила бизнес финского производителя Paulig и завод под Тверью, планирует выпустить в продажу свою продукцию в сентябре 2022 года.

«Первым с конвейера сошел кофейный бленд Poetti Daily Classic Crema в фасовке 1 кг — полюбившийся потребителям и востребованный формат, который можно будет приобрести в основных каналах продаж уже в сентябре»», — цитирует пресс-служба директора цепочки поставок «Милфудс» Сергея Юшина.

Ранее в пресс-службе «Милфудс» заявляли о планах в 2023 году производить не только зерновой и молотый кофе, но и растворимый. Paulig при продаже своего бизнеса российской компании не предоставил ей свои бренды и рецепты.

В начале августа глава отраслевого союза «Росчайкофе» Рамаз Чантурия выразил мнение, согласно которому уход с российского рынка компании Ekaterra, производящей чай Lipton, Brooke Bond и Saito, окажет позитивное влияние на отечественные компании и приведет к расширению их ассортимента продукции.