Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Магнитогорске поймали обезьяну, покусавшую местных жителей 19:40
Вдова Ельцина заявила, что Горбачев искренне хотел сделать СССР миролюбивой страной 19:40
Канчельскис о переходе Кокорина в «Арис»: футбольный бог наказал 19:33
Школьница сбежала из Истры к совратившему ее жителю Липецка 19:32
Бывшая девушка Бена Аффлека Ана де Армас в золотом топе снялась для обложки... 19:32
В Германии обнаружили древнее погребение женщины со складным стулом 19:27
Минцифры предложило использовать «Госуслуги» для подтверждения личности 19:27
Почти 40% россиян не готовы ради удешевления машины отказаться от систем безопасности 19:26
В сети появились кадры наступления ВСУ с польскими танками Т-72М1 в сторону... 19:25
Минэкономразвития: в России в годовом выражении замедлилась инфляция... 19:25

Бывшая дочерняя компания Paulig начала выпускать в России кофе бренда Poetti

close
100%
Depositphotos

Российский преемник компании Paulig начал выпускать в России кофе под брендом Poetti. Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального правительства.

Компания «Милфудс», которая в мае купила бизнес финского производителя Paulig и завод под Тверью, планирует выпустить в продажу свою продукцию в сентябре 2022 года.

«Первым с конвейера сошел кофейный бленд Poetti Daily Classic Crema в фасовке 1 кг — полюбившийся потребителям и востребованный формат, который можно будет приобрести в основных каналах продаж уже в сентябре»», — цитирует пресс-служба директора цепочки поставок «Милфудс» Сергея Юшина.

Ранее в пресс-службе «Милфудс» заявляли о планах в 2023 году производить не только зерновой и молотый кофе, но и растворимый. Paulig при продаже своего бизнеса российской компании не предоставил ей свои бренды и рецепты.

В начале августа глава отраслевого союза «Росчайкофе» Рамаз Чантурия выразил мнение, согласно которому уход с российского рынка компании Ekaterra, производящей чай Lipton, Brooke Bond и Saito, окажет позитивное влияние на отечественные компании и приведет к расширению их ассортимента продукции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть