В ФРГ попросили сохранить дешевые билеты в общественном транспорте по €9 вместо «запрета на душ»

В Германии известные представители культуры и эко-активисты подписали письмо к канцлеру Олафу Шольцу, в котором попросили его сохранить дешевые билеты на общественный транспорт по €9 для борьбы с энергетическим и климатическим кризисом. Об этом сообщает Spiegel.

Инициатором обращения к канцлеру Германии стал местный комик Себастьян Рабсаль. По его мнению, сохранение «сказочных» летних цен на поездки в общественном транспорте станут для страны лучшей альтернативой, чем «запрет на прием душ» предстоящей зимой.

«Билеты по €9 не должны оставаться одноразовой летней сказкой. Для меня такие дешевые билеты — беспрецедентный шанс обеспечить защиту климата без лишних запретов. Вместо запрета на душ или еду людям была предоставлена мобильность», — заявил Рабсаль.

По его мнению, для финансирования подобной инициативы федеральному бюджету потребуется порядка €10 млрд в год. Для этого можно использовать часть налоговых поступлений или отмену некоторых субсидий в отдельных секторах экономики.

«Есть целый ряд очень простых способов для финансирования. Это налог налог на сверхприбыль, отмена субсидий на добычу ископаемых, снижение налогов на использование керосина в пассажирских авиаперевозках и т.д.», — заключил Рабсаль.

В число подписавших письмо Рабсаля вошли множество немецких знаменитых деятелей культуры и бизнеса, включая телеведущую Анке Энгельке, актер и комик Торстен Стратер, активист по климату Луиза Нойбауэр и другие.

30 августа в Федеральном статистическом ведомстве Германии (Destatis) представили данные, согласно которым годовая инфляция в стране в последний месяц лета ускорилась до 7,9% в сравнении с показателями 2021-го. Аналогичный рост цен в Германии наблюдался зимой 1973-1974 гг. из-за нефтяного кризиса.