В Ленобласти построят крупное форелевое хозяйство с мощностью пять тысяч тонн рыбы в год

В Приозерском районе Ленинградской области построят крупное форелевое хозяйство. Об этом сообщил зампред областного правительства, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко, пишет РИА «Новости».

По его словам, благодаря новой инфраструктуре, производство этого пресноводного вида рыбы в регионе увеличат вдвое.

«Уже сегодня Ленинградская область является одним из лидеров в аквакультуре России. Новое предприятие упрочит позиции области как одного из главных рыбоводных центров страны», — сказал Малащенко.

Как добавили в пресс-службе обладминистрации, инвестиции в проект предполагают строительство форелевого хозяйства с мощностью пять тысяч тонн рыбы ежегодно. Всего на создание инфраструктуры направят около 1,7 млрд рублей. В том числе деньги потратят на облагораживание участка Ладожского озера и закупку автоматической системы кормораздачи.

В первой половине августа РИА «Новости» написало, что в российских ресторанах заметили резкое подорожание рыбы и морепродуктов — местами рост цен составил от 40 до 50%.