Уровень безработицы в Германии вырос до 5,5% по итогам августа

Количество безработных граждан в Германии по итогам августа 2022 года выросло на 28 тыс. человек. Уровень безработицы в стране поднялся с 5,4% в июле до 5,5% в последний месяц лета, сообщает Bloomberg.

Уровень безработицы в Германии вырос в августе на 0,1% после приема все большего количества беженцев с Украины. Однако, по словам, главы Федерального агентства труда Андреа Налес, рынок рабочей силы в стране остается на стабильном уровне.

«Несмотря на экономическую и политическую неопределенность, рынок труда устойчив. Безработица и неполная занятость снова выросли сильнее в августе, чем обычно для этого времени года. Однако это все еще связано с регистрацией украинских беженцев», — заявила Налес.

В Германии к концу августа было зарегистрировано в качестве беженцев около 1 млн человек. При этом их фактическое число может быть и выше, утверждает Bloomberg.

30 августа в Федеральном статистическом ведомстве (Destatis) Германии привели данные, согласно которым уровень инфляции в стране по итогам последнего месяца лета ускорилась до 7,9% в сравнении с показателями 2021-го. Аналогичный показатель инфляции наблюдался в Германии зимой 1973-1974 гг. из-за нефтяного кризиса. В то же время потребительские цены, по гармонизированным стандартам Евросоюза, выросли в стране еще больше — на 8,8% в годовом выражении и на 0,4% в сравнении с июльскими показателями.