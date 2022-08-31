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Венгрия договорилась с «Газпромом» о поставке по 5,8 млн кубов газа в день сверх контракта

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна подписала договор с «Газпромом» о поставке по 5,8 млн кубов газа в день сверх контракта. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«Сейчас удалось подписать договор, по которому с 1 сентября через южное направление, то есть через Сербию, сверх установленных контрактов максимальное количество газа, поставляемого ежедневно в Венгрию, составит 5,8 миллиона кубометров», — сказал он.

По его словам, «энергообеспечение Венгрии физически невозможно без российского газа».

Ранее Сийярто заявил, что на заседании глав МИД стран Европейского союза не удалось согласовать запрет на выдачу шенгенских виз российским гражданам, так как многие государства, в том числе Венгрия, высказались против запрета.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в ходе неформальной встречи глав МИД Евросоюза в Праге представители стран попытаются достичь «политической договоренности» в вопросе визовых ограничений для РФ. Он отметил, позиции стран ЕС сильно разнятся, и главы МИД пытаются найти компромисс.

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