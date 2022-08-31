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Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до рекордных 9,1% по итогам августа

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Уровень годовой инфляции в 19 странах еврозоны к концу августа 2022 года поднялся до рекордных 9,1%. Месяцем ранее этот показатель составлял 8,9%, следует из статистических данных Евростата.

На усиление темпов инфляции в последний месяц лета повлияли ряд факторов. Среди ключевых — рост цен на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табачные изделия.

«В августе темпы роста цен на энергоносители будут самыми высокими в годовом исчислении — 38,3% по сравнению с 39,6% в июле. Далее следуют продукты питания, алкоголь и табак — +10,6% по сравнению с 9,8% в июле», — говорится в документе.

С начала 2022 года подорожали и другие категория продукции. Среди них — промышленные товары и услуги.

«Неэнергетические промышленные товары подорожали на 5% в августе по сравнению с 4,5% в июле, услуги — на 3,8% по сравнению с 3,7% месяцем ранее», — отметили в Евростате.

30 августа в Федеральном статистическом ведомстве (Destatis) Германии привели данные, согласно которым годовая инфляция в стране в последний летний месяц ускорилась до 7,9% в сравнении с показателями 2021-го. Столь высокие темпы инфляции наблюдались в Германии зимой 1973-1974 гг. из-за нефтяного кризиса.

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