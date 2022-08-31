СМИ Rambler&Co стали генеральными информационными партнерами ВЭФ-2022

Выездные редакции «Ленты.ру», «Газеты.Ru» и «Секрета фирмы» будут оперативно освещать события VII Восточного экономического форума, которые пройдет с 5 по 8 сентября 2022 года во Владивостоке.

Главная тема форума – «На пути к многополярному миру». На федеральных изданиях «Лента.ру», «Газета.ru», «Секрет фирмы» появятся разделы с актуальной информацией, трансляцией результатов и главных выводов сессий.

Представители редакций будут работать на специальном брендированном стенде на территории форума.

ВЭФ-2022 пройдет на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и соберет свыше 330 спикеров на более чем 90 деловых мероприятиях. Также на площадке форума пройдет сессия международного дискуссионного клуба «Валдай».

Кроме того, на форуме пройдет ряд диалогов: «Россия – Индия», «Россия – Вьетнам», «Россия – Монголия», «Россия – АСЕАН». Также в рамках форума пройдет заседание Делового Совета по развитию Дальнего Востока РФ и северо-восточных провинций КНР и конференция по инвестициям и торговле в Арктике.