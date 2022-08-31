Мосбиржа с 12 сентября начнет торги узбекским сумом

Московская биржа 12 сентября запустит торги валютной парой «узбекский сум — российский рубль» (UZS/RUB). Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

«Валютная пара «узбекский сум — российский рубль» с 12 сентября будет торговаться на спот-рынке с расчетами «сегодня» и «завтра». Также участникам торгов и их клиентам будут доступны сделки своп овернайт», — говорится в сообщении.

Новая валютная пара расширит торговые возможности профессиональных участников рынка, а также их клиентов — физических и юридических лиц, включая субъектов внешнеэкономической деятельности. Кроме того, данный вид торгов станет дополнительным стимулом к развитию расчетов в национальных валютах между Россией и Узбекистаном.

26 августа руководитель направления продаж департамента валютного рынка Мосбиржи Яна Плешкова заявила, что специалисты торговой площадки ведут работу над запуском торгов новыми валютами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Помимо России в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан. В настоящее время Мосбиржа работает над расширением прямого доступа участников рынка из этих государств к валютному рынку торговой площадки.