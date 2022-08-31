Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Глава Крыма Аксенов назвал дымовой завесой заявления Украины о «деоккупации»... 12:01
Российский пилот рассказал, что ВС РФ стали активнее применять Су-25 в зоне СВО 12:01
С сайта любимого замка принца Чарльза убрали имя скандального саудовского бизнесмена 12:00
Оксана Акиньшина появилась на публике в компании бывшего мужа 12:00
Россияне назвали видеоигры, в которые чаще всего играли в детстве 12:00
Siemens Energy заявила, что не участвует в ремонтных работах на «Северном потоке... 11:59
Новичок «Спартака» Кейта пообещал забить «Зениту» в матче... 11:56
Кремль опубликовал телеграмму Путина близким Горбачева 11:56
Минпросвещения запретило использование телефонов на уроках в школах РФ 11:50
Бастрыкин взял на контроль дело 7-летней девочки, которую изнасиловали и выкинули... 11:49

Мосбиржа с 12 сентября начнет торги узбекским сумом

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Московская биржа 12 сентября запустит торги валютной парой «узбекский сум — российский рубль» (UZS/RUB). Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

«Валютная пара «узбекский сум — российский рубль» с 12 сентября будет торговаться на спот-рынке с расчетами «сегодня» и «завтра». Также участникам торгов и их клиентам будут доступны сделки своп овернайт», — говорится в сообщении.

Новая валютная пара расширит торговые возможности профессиональных участников рынка, а также их клиентов — физических и юридических лиц, включая субъектов внешнеэкономической деятельности. Кроме того, данный вид торгов станет дополнительным стимулом к развитию расчетов в национальных валютах между Россией и Узбекистаном.

26 августа руководитель направления продаж департамента валютного рынка Мосбиржи Яна Плешкова заявила, что специалисты торговой площадки ведут работу над запуском торгов новыми валютами стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Помимо России в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан. В настоящее время Мосбиржа работает над расширением прямого доступа участников рынка из этих государств к валютному рынку торговой площадки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть