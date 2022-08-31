Forbes: больше 80% россиян потеряли свои накопления после февраля 2022 года

Около 80% жителей России сообщили о потере своих накоплений после февраля 2022 года. Об этом пишет Forbes.

По информации издания, каждый пятый россиянин сообщил о потере всех накоплений. 8% заявили, что лишились финансовой подушки безопасности. 52% россиян потеряли незначительную часть накоплений.

Более трети жителей РФ отмечают рост расходов на повседневные нужды на 20-30%. 39% респондентов признались, что им стало намного труднее откладывать деньги, а каждый пятый решил отказаться от идеи накопительства.

Уточняется, что в исследовании принимали участие 1 207 граждан России в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее сообщалось, что отток капитала из России по итогам текущего года, вероятно, превысит $200 млрд. Личные переводы россиян за границу с февраля 2022 года составили $14 млрд.