Экс-глава авиакомпании «Победа» назначен гендиректором торговой сети «Перекресток»

Бывший генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков возглавит торговую сеть «Перекресток». Об этом сообщает пресс-служба X5 Group.

В пресс-службе сообщили, что у Калмыкова есть богатый опыт управления крупными компаниями. В частности, он возглавлял лоукостер «Победа» с момента основания компании. При нем «Победа» стала наиболее эффективным и востребованным авиаперевозчиком в стране.

«Мы верим в успешное развитие сегмента супермаркетов и хотим укрепить лидерские позиции «Перекрестка». Уверен, что личные качества и профессиональные компетенции Андрея, особенно его способность создавать уникальное клиентское предложение, мотивировать команду и добиваться результата, помогут реализовать нашу стратегию в сегменте супермаркетов», — заявил Игорь Шехтерман, главный исполнительный директор Х5 Group.

Ранее сообщалось, что бывший топ-менеджер дальневосточной авиакомпании «Аврора» Дмитрий Тыщук стал генеральным директором лоукостера «Победа».