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ФАС оштрафует дочерние компании «Лукойла» за необоснованное повышение цен на бензин

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Федеральная антимонопольная служба признала необоснованным завышение стоимости бензина в Нижегородской области и Пермском крае. За нарушение закона о защите конкуренции ведомство оштрафует дочерние компании ЛУКОЙЛа ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт» и ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт», сообщается на сайте ФАС.

«Действия ООО «Лукойл-Центрнефтепродукт» и ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» ущемляют права и интересы потребителей Нижегородской области и Пермского края. В соответствии с Кодексом России об административных правонарушениях компаниям будет назначен штраф», — говорится в сообщении.

В ходе рассмотрения дел было установлено, что расходы компаний, которые необходимы для розничной реализации бензинов АИ-92 и АИ-95, снижались за счет уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте. Объективные экономические основания для повышения стоимости на АЗС отсутствовали, заявили в ведомстве.

24 августа в Московской топливной ассоциации зафиксировали повышение цен на бензин на российских автозаправочных станциях. В начале второй половины месяца стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 на АЗС увеличилась в среднем на 2 и 7 копеек соответственно.

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