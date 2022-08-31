«Газпром» подтвердил прекращение поставок по «Северному потоку»

Российская энергетическая компания «Газпром» объявила о прекращении поставок по газопроводу «Северный поток».

«Поставка по «Северному потоку» полностью прекращена, сегодня начинаются планово-предупредительные работы на газоперекачивающем агрегате», — сообщается в Telegram-канале компании.

Ранее ТАСС со ссылкой на данные операторов немецких газопроводов Opal и Nel сообщал, что поставки газа по российскому газопроводу «Северный поток» остановлены на три дня из-за начала ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».

30 августа «Газпром» подтвердил остановку работы трубопровода «Северный поток — 1» с 4.00 мск 31 августа по 4.00 мск 3 сентября. Профилактическую процедуру произведут в связи с неполадками единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. После окончания работ объемы прокачки топлива по трубопроводу составят 33 млн кубометров в сутки.