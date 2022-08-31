Половина россиян ожидает роста расходов на еду и одежду в ближайшие месяцы

Половина россиян (50%) ожидают роста расходов на еду и одежду в ближайшие несколько месяцев. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные аналитиков «ТеДо».

Треть (33%) респондентов посчитали, что в ближайшее время вырастут цены на товары для дома и ремонта, а 30% заявили, что ожидают роста расходов на одежду и обувь. 27% россиян указали, что в течение нескольких месяцев их расходы на услуги, связанные с красотой и здоровьем, вырастут, а 19% заявили, что ожидают роста расходов на электронику и бытовую технику.

Эксперты сошлись во мнении, что цены могут расти из-за ослабления курса рубля и дефицита зарубежных товаров по ряду категорий. Однако в продовольственном сегменте ситуация ожидается более позитивной, так как хороший урожай основных сельскохозяйственных культур в 2022 году может затормозить темпы роста цен на продукты.

Некоторые участники рынка поделились, что не ожидают роста цен в ближайшие месяцы. Кроме того, цена на некоторые группы товаров сейчас сопоставима с началом 2022 года. Однако часть аналитиков указали на то, что сокращение расходов в определенных категориях вызвана не комфортным уровнем цен, а тем, что потребители не хотят покупать продукцию по текущей стоимости.

30 августа аналитики CloudPayments (сервис входит в группу Cloud) заявили, что в июле — августе по сравнению с февралем — мартом онлайн-оборот сократился на 7%, количество транзакций стало выше на 5%, а средний чек снизился на 12%, с 3 595 руб. до 3 178 руб. Такое падение спроса на продукты может быть связано с сезонностью: многие продукты летом подешевели, а овощи и фрукты многие россияне не покупают в магазинах, а выращивают на дачах.