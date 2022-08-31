Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В США библиотекаря арестовали за секс со школьником 08:57
Ким Кардашьян удалила трапециевидную мышцу неумелым фотошопом 08:54
SpaceX запустила ракету-носитель с 46 спутниками сети Starlink 08:54
Шесть бюджетных автомобилей из Ирана могут появиться на российском рынке 08:53
«МАГАТЭ» надеется организовать постоянную миссию на Запорожской АЭС 08:53
В Ереване погибла экс-гендиректор Internews Асламазян 08:50
Свыше 7 тыс. инновационных вагонов в РФ простаивало в августе из-за... 08:48
Британская Shell собирается продолжить работу по выходу из Sakhalin Energy 08:48
Врач назвал продукты, которые нельзя есть после 50 лет 08:46
МЧС РФ усилило группировку в Рязанской области для защиты населенных пунктов от... 08:46

Половина россиян ожидает роста расходов на еду и одежду в ближайшие месяцы

close
100%
Depositphotos

Половина россиян (50%) ожидают роста расходов на еду и одежду в ближайшие несколько месяцев. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные аналитиков «ТеДо».

Треть (33%) респондентов посчитали, что в ближайшее время вырастут цены на товары для дома и ремонта, а 30% заявили, что ожидают роста расходов на одежду и обувь. 27% россиян указали, что в течение нескольких месяцев их расходы на услуги, связанные с красотой и здоровьем, вырастут, а 19% заявили, что ожидают роста расходов на электронику и бытовую технику.

Эксперты сошлись во мнении, что цены могут расти из-за ослабления курса рубля и дефицита зарубежных товаров по ряду категорий. Однако в продовольственном сегменте ситуация ожидается более позитивной, так как хороший урожай основных сельскохозяйственных культур в 2022 году может затормозить темпы роста цен на продукты.

Некоторые участники рынка поделились, что не ожидают роста цен в ближайшие месяцы. Кроме того, цена на некоторые группы товаров сейчас сопоставима с началом 2022 года. Однако часть аналитиков указали на то, что сокращение расходов в определенных категориях вызвана не комфортным уровнем цен, а тем, что потребители не хотят покупать продукцию по текущей стоимости.

30 августа аналитики CloudPayments (сервис входит в группу Cloud) заявили, что в июле — августе по сравнению с февралем — мартом онлайн-оборот сократился на 7%, количество транзакций стало выше на 5%, а средний чек снизился на 12%, с 3 595 руб. до 3 178 руб. Такое падение спроса на продукты может быть связано с сезонностью: многие продукты летом подешевели, а овощи и фрукты многие россияне не покупают в магазинах, а выращивают на дачах.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть