Завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица заявил, что идея Варшавы разрешить странам еврозоны вернуться к своим валютам и нежелание Польши переходить на евро могут обернуться распадом Евросоюза. Таким мнением он поделился с агентством «Прайм».

Он отметил, что на фоне пандемии коронавируса в ЕС усилились партии, которые ставят национальные интересы выше планов союза и политика стран начала расходиться с общим курсом сообщества.

Первыми Евросоюз, по мнению эксперта, могут покинуть Польша и Венгрия из-за консервативных позиций населения и правительств стран. «Есть большая вероятность что после выхода очередной страны из ЕС начнется так называемая цепная реакция и это может эксперт к полному расформированию Европейского союза», — отметил Перепелица.

Экономист также добавил, что еще одним толчком к разрушению сообщества может стать недружественная позиция Польши к ФРГ. В частности, это касается территориальных притязаний Варшавы.

Накануне польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил об угрозе «внутреннего взрыва» в Евросоюзе из-за раскола между странами, которые хотят мира, и государствами, которые хотят победы Украины.

Врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецова ранее отмечал, что нестабильность экономики Евросоюза, вызванная энергетической зависимостью и разобщенностью денежно-кредитных политик европейских стран, создала все предпосылки для удешевления курса евро.