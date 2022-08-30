Yle: в Европе возник «жесткий дефицит твердого топлива» без российских поставок

Европейские страны испытывают жесткий дефицит твердого топлива из-за ограничений на российские поставки в связи с международными санкциями. Такое мнение главы одного из подразделений финского производителя древесного топлива Neova Яркко Кааттари приводит Yle.

«Без российского импорта дефицит на рынке настолько велик, что у нас неизбежно закончатся пеллеты», — заявил Каатари.

О дефиците на европейском рынке древесного топлива предупреждает и исполнительный директор финской компании Versowood Вилле Копра. Его компания уже продала годовой запас пеллет. В то же время в Латвии, где налажено производство пеллет, не успевают удовлетворять возросший спрос со стороны других европейских стран.

«Мы чувствуем большой спрос из Центральной Европы, Италии, Польши и других стран. Каждый день поступает не менее 100 запросов на гранулы», — рассказывал изданию Gorod.lv исполнительный директор латвийской компании Staļi Артур Букшс.

По данным Yle, Европе необходимо возместить 4 млн тонн пеллет, поставлявшихся ранее из России и Белоруссии. Еще 2 млн тонн может потребоваться для замены газового отопления гранульными системами. Однако за последний год цены на пеллеты в ЕС увеличились почти втрое — с € 225 в июле 2021-го до €507 и €683 в июле и августе 2022-го.

На долю России приходилось порядка десятой части европейского рынка пеллет. С введением очередного пакета санкций ЕС в июле 2022 года импорт древесных пеллет из РФ был запрещен.

В начале февраля 2022 года опрошенные «Газетой.Ru» призывали российские власти обратить внимание на рынок биотоплива в связи с намерениями Евросоюза активнее развивать возобновляемые источники энергии.

Старший научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович утверждал, что за древесными пеллетами может быть будущее энергетического сектора. Использование древесных щепок в качестве топлива на Дальнем Востоке помогло бы сократить выбросы парниковых газов и покончила бы с варварской вырубкой сибирских лесов для дальнейшей продажи ценного природного ресурса Китаю.