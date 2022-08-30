Чистая прибыль «Газпрома» за первое полугодие составила рекордные 2,5 трлн рублей

По итогам первых шести месяцев 2022 года чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила рекордные 2,5 трлн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале энергетического холдинга.

«Показатель чистой прибыли составил 2,5 трлн рублей. После применения корректировок на неденежные статьи, указанные в действующей дивидендной политике компании, размер дивидендной базы составил 2,4 трлн рублей», — заявил заместитель главы «Газпрома» Фамил Садыгов.

По его словам, рекордной выручки удалось добиться, несмотря на международные санкции. В то же время по итогам первого полугодия уровень долговой нагрузки монополиста снизился до минимальных значений.

30 августа совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие суммарным объемом в 1,2 трлн рублей — в размере 51,03 руб. на акцию. Выплату всех дивидендов за первое полугодие планируется произвести до 15 ноября 2022 года. До 11 октября в совете директоров компании рекомендовали определить круг лиц, которые смогут получить выплаты.

Внеочередное собрание акционеров компании пройдет в форме заочного голосования 30 сентября. До 9 сентября станет известно, кто сможет принять участие в процедуре.