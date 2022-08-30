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Чистая прибыль «Газпрома» за первое полугодие составила рекордные 2,5 трлн рублей

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

По итогам первых шести месяцев 2022 года чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила рекордные 2,5 трлн рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале энергетического холдинга.

«Показатель чистой прибыли составил 2,5 трлн рублей. После применения корректировок на неденежные статьи, указанные в действующей дивидендной политике компании, размер дивидендной базы составил 2,4 трлн рублей», — заявил заместитель главы «Газпрома» Фамил Садыгов.

По его словам, рекордной выручки удалось добиться, несмотря на международные санкции. В то же время по итогам первого полугодия уровень долговой нагрузки монополиста снизился до минимальных значений.

30 августа совет директоров «Газпрома» рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие суммарным объемом в 1,2 трлн рублей — в размере 51,03 руб. на акцию. Выплату всех дивидендов за первое полугодие планируется произвести до 15 ноября 2022 года. До 11 октября в совете директоров компании рекомендовали определить круг лиц, которые смогут получить выплаты.

Внеочередное собрание акционеров компании пройдет в форме заочного голосования 30 сентября. До 9 сентября станет известно, кто сможет принять участие в процедуре.

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