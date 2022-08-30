РБК: банки просят ЦБ отсрочить на год начисление штрафов за отсутствие сервиса биометрии

Ассоциация российских банков (АБР) обратилась к Центробанку с просьбой не начислять штрафы за отсутствие сервиса биометрии при оформлении вкладов и выдаче кредитов для новых клиентов, сообщает РБК, ссылаясь на соответствующее письмо.

Сервисы на основе Единой биометрической системы (ЕБС) должны были заработать с 1 сентября, но финансовым организациям не удалось запустить их вовремя.

В числе причин называется санкционное давление, так как существуют высокие риски удаления приложений банков, попавших под санкции, из магазинов, а также проблемы с обновлением банковских приложений.

Кроме этого, у организаций не хватает ресурсов, чтобы завершить запуск биометрии в срок, так как в начале года года банки устраняли санкционные риски.

Также АБР называет технические сложности и низкий интерес граждан к системе ЕБС.

Центробанк в настоящее время рассматривает просьбу.

Ранее Минцифры предложило сделать постоянным использование биометрии на экзаменах в вузах.