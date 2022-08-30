В авиадиспетчерской корпорации заявили о дефиците средств на зарплаты сотрудникам

Выручки у Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД) может не хватить средств на оплату труда сотрудникам уже в конце сентября. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письмо директорам филиалов госкорпорации от исполняющего обязанности гендиректора Владимира Гульченко.

«Существует риск возникновения ситуации с невыплатой заработной платы в конце сентября 2022 года», — отметил Гульченко в письме.

По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что на счетах компании оказалось недостаточно вырученных средств для оплаты всех расходов. При этом высший менеджмент компании делает все возможное, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.

Также в письме указали, что компания решила сократить административно-управленческий персонал на 20%, а новое расписание будет утверждено с 1 октября 2022 года. Кроме того, для российских авиаперевозчиков сборы за навигацию вырастут в 1,3 раза с 1 ноября.

По данным компании, проблемы с выплатами сложились из-за снижения в 2020-2022 годах интенсивности полетов воздушных судов зарубежных организаций. Именно средства от оказания услуг иностранным пользователям традиционно составляли большую часть доходов.

В конце июня на сайте Росавиации сообщалось, что «Аэрофлот» получит практически половину из общего объема субсидий, которые были выделены на полеты по России, то есть 49,9 млрд руб. из общей суммы в 100 млрд руб.