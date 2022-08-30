Глава МИД Португалии обвинил ЕС в неумении найти адекватное решение энергокризиса

Министр иностранных дел Португалии Жуау Гомеш Кравиньу обвинил страны Европейского союза в неумении найти адекватное решение для преодоления энергетического кризиса, передает телеканал RTP.

По словам дипломата, это связано с тем, что каждая страна ЕС ищет быстрое решение энергетического вопроса в первую очередь для себя самой.

«Существует целый ряд областей, которые свидетельствуют о том, что нам [ЕС] сложно мыслить стратегически за исключением тех случаев, когда у нас совершенно нет другого выхода», — сказал Кравиньу на 17-м Международном стратегическом форуме в словацком городе Блед.

Глава МИД Португалии добавил, что Европе сложно понять, какое будущее ее ждет. На континенте наблюдается «самоуспокоение» в жизненно важных сферах. Речь идет об энергетике, климатических изменениях, кризисе международного права и многостороннего мирового порядка, подытожил Кравиньу.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в условиях энергетического кризиса готовится экстренная реформа европейского рынка электроэнергии.