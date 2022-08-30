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Убыток «Почты России» вырос до ₽19,5 млрд в первом полугодии из-за сезонности бизнеса

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Совокупный убыток »Почты России» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в период с января по июнь 2022 года составил 19,5 млрд рублей, что в шесть раз больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на отчетность компании.

«Убыток в первом полугодии связан с сезонностью бизнеса компании. Традиционно основную часть доходов компания получает во время «высокого» сезона с сентября по декабрь», — отметили в пресс-службе компании.

Там также добавили, что с начала 2022 года серьезно выросли расходы на логистику, амортизацию оборудования, закупку расходных материалов и многого другого. Кроме того, убыток образовался из-за разницы в курсах валют.

По данным «Почты России», выручка от продаж в первом полугодии выросла на 2,7%, до почти 107 млрд рублей. Операционные расходы же возросли почти на четверть (24%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 131,4 млрд рублей.

27 августа агентство Bloomberg сообщило, что прибыль российских компаний во втором квартале 2022 года выросла на 25% по сравнению с показателями в начале года. По данным агентства, больше всего прибыль выросла у компаний, который занимаются транспортировкой и хранением (+168%).

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