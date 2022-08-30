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Россия в августе снизила уровень нефтедобычи на 2% на фоне уменьшения производства газа

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Российская нефтедобыча за четыре недели августа потеряла около 2% по сравнению с июльскими показателями вслед за снижением производства газа. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

По итогам августа РФ может снизить добычу нефти и газового конденсата почти на 2% относительно июля, до 1,445 млн тонн в сутки. До этого нефтедобыча после провала в апреле показывала непрерывный ежемесячный рост, отметили источники на рынке.

В публикации указали, что основной вклад в снижение добычи внес «Газпром», который за последнее время снизил производство газового конденсата на фоне уменьшения объемов экспорта в европейские страны. В августе общая добыча жидких углеводородов «Газпрома» и малых нефтяных компаний сократилась на 7%, до 228 тыс. тонн в сутки. Кроме того, по информации источников, в сентябре ожидаются технические работы на установке первичной переработки нефти Нижегородского НПЗ, что также снизит уровень добычи.

По словам заместителя руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, уменьшение переработки в нефтеперерабатывающих заводах России может быть из-за сохраняющегося санкционного давления на поставки, а также периода подготовки к ремонтным работам.

24 августа пресс-служба Росстата на своем сайте сообщила, что среди нефтедобывающих стран Россия по итогам июня 2022 года заняла второе место по объему добываемого сырья.

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