В Госдуме предложили распространить льготы для ИТ-компаний на научные предприятия

Депутат Госдумы Александр Демин направил в Минобрнауки РФ, Минпромторг и Минэкономразвития обращения с предложением распространить льготы для ИТ-компаний на научные и технологические предприятия. Об этом сообщает агентство Ura.ru.

Депутат отметил, что правительство в настоящее время уделяет большое внимание развитию ИТ-компаний, предоставляя им различные льготы.

«Для обеспечения конкурентоспособности экономики, в том числе в сфере IT, важны предприятия, выполняющие научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)», — отметил Демин в беседе в агентством.

Он полагает, что подобные меры будут способствовать импортозамещению. Депутат пояснил, что на предприятиях, занимающихся НИОКР, «по-прежнему большая налоговая и регуляторная нагрузка».

Глава комитета Госдумы по собственности и член партии КПРФ Сергей Гаврилов ранее выступил с предложением форсировать проекты импортозамещения. При этом, в первую очередь, в высокотехнологичных сферах — таких как микроэлектроника, транспорт, авиа и двигателестроение.