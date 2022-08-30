Аналитик Юшков: Европа обманула бедные страны, лишив их возможности купить газ

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что бедные страны из-за Европы остаются без поставок энергоресурсов. Об этом он сообщил «Прайму».

«На мировом рынке сейчас нет новых источников природного газа или СПГ (сжиженного природного газа. — «Газета.Ru»). Европейцы и так скупают возможный максимум: СПГ-терминалы работают на максимуме мощностей, поставки из России ограничены по объективным причинам», — сказал эксперт.

Он указал, что новые заводы по производству СПГ появятся не раньше, чем в 2025-2030 годах, в основном в США и Катаре.

«Полностью отказаться от российского газа Европа может только в случае, если у нее будет как-то радикально падать объем потребления газа. Вот тогда да, и то, наверное, не в отопительный сезон», — предположил Юшков.

Аналитик подчеркнул, что азиатские страны вели себя скромно в плане импорта газа. В частности, КНР в период карантина остановила производство и перешла на уголь. Индия пыталась конкурировать на рынке СПГ, но ее откровенно бросили немцы, указал эксперт.

Вместе с тем, в азиатском регионе постепенно стараются наращивать запасы СПГ. Однако на этом фоне бедные страны теряют возможность закупить газ из-за высоких цен или ненадежности европейских «партнеров», заключил Юшков.

Таким образом, заключил эксперт, бедные страны теряют возможность закупить газ из-за высоких цен или ненадежности европейских «партнеров».

В августе цена газа в Европе превысила $3 500 за 1 тыс. кубометров впервые с 7 марта. Стоимость топлива растет на фоне увеличения цены азиатских фьючерсов на поставку газа и в ожидании приостановки поставок по «Северному потоку» на трое суток с 31 августа.

Согласно последним данным Gas Infrastructure Europe, подземные хранилища газа более чем на 80% заполнили свыше половины стран-членов ЕС.