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«Известия»: цветы к 1 сентября обойдутся россиянам дороже

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Pixabay

Средний чек на цветы к Дню знаний в Москве увеличился до 3,3 тысячи рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков онлайн-платформы Flowwow.

В прошлом году стоимость букета в столице составляла 2,8 тысячи рублей, а в 2020 году — 2,6 тысячи рублей.

В Петербурге сложилась аналогичная ситуация. В 2022 году средний чек составил около 3 тысяч рублей, в прошлом году — 2,7 тысячи, в 2020 году — 2,4 тысячи.

При этом отмечается, что спрос год к году падает: родители все чаще покупают один букет от класса, а оставшиеся деньги направляют на благотворительность. Также многие решают отправить детей в школу с самодельными букетами с дач.

Кроме того, становятся популярнее альтернативные подарки учителям, такие как сладости, наборы для рукоделия, цветы из мыла.

Ранее сообщалось, что Российский экологический оператор (РЭО) накануне Дня знаний отправил письма в региональные органы управления образованием и «Деловую Россию» с призывом отказаться от одноразовой пластиковой упаковки для букетов.

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