Удорожание прохода судов через Босфор усложнит экспорт российского зерна

Резкое повышение стоимости сборов за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы приведет к дополнительным трудностям для вывоза российских сельскохозяйственных культур за границу. Слова председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина приводит «Интерфакс».

«Сначала сделка по «зерновому коридору» выпустила на мировой рынок украинское зерно с существенным дисконтом, что способствовало снижению экспортных цен на российское зерно, теперь удорожание приведет к росту ставок фрахта и себестоимости экспорта российского зерна», — заявил Зернин.

По его словам, анонсированное Турцией удорожание прохода судов через проливы произошло в «максимально неподходящий момент». Однако Анкара воспользовалась своим правом, и «за это ее трудно винить».

«Только сделала она это в максимально неподходящий момент, когда российский зерновой экспорт и без того страдает от скрытых санкций, так и не снятых в результате «зерновой сделки», несмотря на заверения самых высоких сторон», — заключил Зернин.

Турция с 7 октября 2022 года запланировала в пять раз увеличить стоимость сборов за проход торговых судов через проливы Босфор и Дарданеллы. Это будет сделано в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтре. Страна имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов. При этом выручка Турции вырастет в пять раз — с $40 млн до $200 млн.