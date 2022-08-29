Мосбиржа заявила о снижении прозрачности рынка ценных бумаг из-за скрытия отчетности

Российский фондовый рынок стал менее прозрачным из-за нежелания ряда корпоративных эмитентов ценных бумаг раскрывать информацию для инвесторов. Слова директора департамента листинга Московской биржи Екатерины Нагаевой приводит РБК.

«В таких условиях невозможно сохранить аналитическое покрытие по эмитентам и принцип равнодоступности информации для инвесторов, а значит, инвесторам стало тяжелее принимать инвестиционные решения, которые к тому же стали более рискованными», — заявила Нагаева.

По ее словам, запрет некоторых игроков раскрывать информацию по ценным бумагам повышает инвестиционные риски и подрывает доверие клиентов к рынку. Подобное право будет действовать до конца 2022 года.

В середине марта премьер России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому российские эмитенты, а также организаторы и клиринги могут не раскрывать или раскрывать частично отчетность и информацию о выпуске ценных бумаг, если это может повлечь введение каких-либо ограничений. При этом Мосбиржа рекомендовала эмитентам регулярно раскрывать финансовую отчетность, информацию о событиях, связанных с изменением структуры эмитента и реализацией инвесторами прав по ценным бумагам.

25 августа директор департамента рынка ценных бумаг Мосбиржи Борис Блохин заявил, что торговая площадка в сентябре планирует возобновить вечерние торговые сессии на рынке акций. Торги в рамках основной сессии будут проводиться с 10:00 до 18:50 мск, а с 19:05 до 23:50 мск клиентам станет доступна дополнительная вечерняя. При этом основное значение закрытия Индекса Мосбиржи будет определяться по состоянию на 18:50 мск.