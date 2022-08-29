Мишустин анонсировал новые кредиты для малого и среднего бизнеса к концу недели

Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что к концу недели малый и средний бизнес начнет получать льготные кредиты на развитие. Об этом сообщает ТАСС.

«Внесли изменения в одну из программ льготного кредитования, в рамках которой бизнес при текущем уровне ключевой ставки сможет получить займы на перестройку и развитие своего производства: малые и микропредприятия — под 4,5%, а средние — под 3%. Средства можно будет направить на закупку оборудования, капитальный ремонт помещений либо запуск новой продукции», — сказал премьер-министр.

Он уточнил, что заявки на такие кредиты на сумму 20 млрд рублей приняло 50 банков. К концу недели банки начнут их выдавать, добавил Мишустин.

На фоне антироссийских санкций правительство ввело кредитные каникулы для предпринимателей. Малый и средний бизнес может взять отсрочку или уменьшить размер платежей по своим обязательствам перед банками в течение льготного периода — до 6 месяцев.

В свою очередь, корпорация МСП предложила бизнесу три льготные программы кредитования. Ставки по ним составляют 8,5-13,5% годовых.