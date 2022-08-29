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Экс-сенатор от Саратовской области Владимир Гусев скончался на 91-м году жизни

Бывший сенатор от Саратовской области Владимир Гусев скончался на 91-м году жизни. Трагической новостью поделились сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина в Telegram-канале.

«Человек, много значащий для нашего региона. Почетный гражданин Саратовской области, бывший первый секретарь обкома КПСС»,
— говорится в некрологе, текст которого приводит ФАН.

Владимир Гусев родился в 1932 году в Саратове. В течение долгого времени мужчина работал на Энгельсском комбинате химического волокна, который и возглавил в 1970 году. С 1976 по 1985 годы занимал пост первого секретаря Саратовского обкома КПСС. Гусев был депутатом Государственной думы, а с 2010 по 2012 годы был сенатором от своего региона.

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